Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 16 июля

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, режим сняли в 10:59 часов утра 16 июля. Нижегородцев просят не прикасаться к обломкам БПЛА, сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 122.
Напомним, что режим беспилотной опасности ввели в около 20:10 15 июля.
Ранее власти зарегистрировали новое АНО для защиты населения. Новая организация будет заниматься содействием в минимизации угроз жизни, здоровью и имуществу жителей региона.
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