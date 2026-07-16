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Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 16 июля

Нижегородцев просят не прикасаться к обломкам БПЛА, сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 122.

На территории Нижегородской области отменен режим беспилотной опасности. Об отмене угрозы атаки БПЛА местным жителям сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, режим сняли в 10:59 часов утра 16 июля. Нижегородцев просят не прикасаться к обломкам БПЛА, сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 122.

Напомним, что режим беспилотной опасности ввели в около 20:10 15 июля.

Ранее власти зарегистрировали новое АНО для защиты населения. Новая организация будет заниматься содействием в минимизации угроз жизни, здоровью и имуществу жителей региона.

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