Пожар в «Семей орманы»: к тушению привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ

Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года пожар вспыхнул в «Семей орманы». Лесной пожар был зарегистрирован в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала.
«К тушению пожара привлечены силы и средства подразделений МЧС, лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, а также авиация МЧС, Министерства обороны и КНБ. Для борьбы с огнем задействованные вертолеты уже выполнили сбросы воды общим объемом 15 тонн, что способствует локализации очагов возгорания». Пресс-служба МЧС РК.
Отмечается, что оперативный штаб МЧС координирует действия всех задействованных служб.
В МЧС заверили, что работы по ликвидации пожара продолжаются, ситуация находится на постоянном контроле.