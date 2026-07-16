Утонувшая в болоте под Петербургом девочка была из глухонемой семьи

«В семье пятеро детей, родители и дети глухонемые, дети учатся в специализированных школах и посещают специализированный детский сад. Семья приехала к отцу из Казани, который работает в Петербурге водителем бизнес-такси», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в среду вся семья отправилась в магазин за продуктами в поселке Саперный. Дети решили поиграть на детской площадке, старшие должны были следить за младшими.
«В какой-то момент малышка пропала из вида, братья начали ее искать, также на поиски вызвался доброволец, он и нашел тело», — уточнил собеседник.
В четверг петербургский главк СК РФ сообщил, что возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности дело по факту обнаружения тела малолетнего ребенка в поселке Саперный Колпинского района. Предварительно установлено, что ребенок утонул в болоте. Прокуратура Колпинского района Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.