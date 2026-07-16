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Утонувшая в болоте под Петербургом девочка была из глухонемой семьи

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Утонувшая в болоте под Петербургом трехлетняя девочка была из многодетной глухонемой семьи, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

«В семье пятеро детей, родители и дети глухонемые, дети учатся в специализированных школах и посещают специализированный детский сад. Семья приехала к отцу из Казани, который работает в Петербурге водителем бизнес-такси», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в среду вся семья отправилась в магазин за продуктами в поселке Саперный. Дети решили поиграть на детской площадке, старшие должны были следить за младшими.

«В какой-то момент малышка пропала из вида, братья начали ее искать, также на поиски вызвался доброволец, он и нашел тело», — уточнил собеседник.

В четверг петербургский главк СК РФ сообщил, что возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности дело по факту обнаружения тела малолетнего ребенка в поселке Саперный Колпинского района. Предварительно установлено, что ребенок утонул в болоте. Прокуратура Колпинского района Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.