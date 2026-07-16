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Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. В Крыму задержан мужчина, хранивший у себя контрафактные табачные изделия и пытавшийся подкупить сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Фигурант хранил в гараже, расположенном в Феодосии, табачную и никотинсодержащую продукцию без обязательной маркировки с целью ее дальнейшей реализации. После выявления его противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, он передал должностному лицу взятку в размере 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Сотрудник от получения незаконного денежного вознаграждения отказался и пресек противоправные действия фигуранта.

В ходе обыска у мужчины изъяли порядка 40 тысяч немаркированных никотинсодержащих изделий, а также деньги, переданные в качестве взятки.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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