Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет

«Фигурант хранил в гараже, расположенном в Феодосии, табачную и никотинсодержащую продукцию без обязательной маркировки с целью ее дальнейшей реализации. После выявления его противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, он передал должностному лицу взятку в размере 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении.
Сотрудник от получения незаконного денежного вознаграждения отказался и пресек противоправные действия фигуранта.
В ходе обыска у мужчины изъяли порядка 40 тысяч немаркированных никотинсодержащих изделий, а также деньги, переданные в качестве взятки.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.