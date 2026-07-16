Создавали вредоносное ПО: милиция задержала юных кибервымогателей

По данным ведомства, 17-летний житель города Пинска, имевший опыт в разработке вредоносного программного обеспечения, в том числе с использованием искусственного интеллекта, познакомился в тематическом интернет-сообществе с двумя жителями Гродненской области 17 и 18 лет.
Они вместе разрабатывали, модифицировали, а также проводили тесты троянов-шифровальщиков, которые блокируют доступ к данным на устройстве жертвы, и софт, предназначенный для хищения аккаунтов в Telegram.
«Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ с целью вымогательства денежных средств, но не успели по причине задержания», — рассказали в пресс-службе.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Устанавливаются все факты их преступной деятельности.
Ранее в СК Беларуси отмечали снижение уровня кибермошенничества в 2025 году.