Создавали вредоносное ПО: милиция задержала юных кибервымогателей

По данным ведомства, 17-летний житель города Пинска, имевший опыт в разработке вредоносного программного обеспечения, в том числе с использованием искусственного интеллекта, познакомился в тематическом интернет-сообществе с двумя жителями Гродненской области 17 и 18 лет.