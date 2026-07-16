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При крушении судов с беженцами в Бенгальском заливе погибли около 500 человек

По данным ООН, около 500 беженцев-рохинджа считаются погибшими после крушения двух судов в Бенгальском заливе. Лодки, направлявшиеся из Мьянмы в Бангладеш, затонули еще в начале июля.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В водах Бенгальского залива при попытке добраться из Мьянмы в Бангладеш, предположительно, затонули два судна с беженцами народности рохинджа. Жертвами катастрофы могли стать около 500 человек. Об этом сообщает индийская газета The Times of India со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По информации международной организации, в конце июня два судна, на борту которых находилось порядка 530 человек, вышли из мьянманского штата Ракхайн. В начале июля связь с ними была потеряна. Обстоятельства трагедии остаются неясными: предполагается, что лодки могли столкнуться из-за сложных погодных условий и затонуть. Отмечается, что поисково-спасательные операции в районе возможного кораблекрушения не проводились.

«Хотя сведения об инциденте и числе погибших пока официально не подтверждены, УВКБ ООН серьезно обеспокоено большим числом жертв крушения судов с беженцами из Мьянмы», — говорится в заявлении организации. В ООН также выразили тревогу в связи с сокращением объемов международной продовольственной и гуманитарной помощи для лагерей рохинджа в Бангладеш.

В Мьянме мусульманская народность рохинджа подвергается систематической дискриминации: власти отказывают ее представителям в гражданстве, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. Спасаясь от преследований, тысячи людей ежегодно пытаются пересечь море. Согласно статистике УВКБ ООН, только в 2025 году более 6,5 тысячи рохинджа попытались преодолеть этот опасный маршрут, и около 900 из них погибли или пропали без вести.

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