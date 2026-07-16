При крушении судов с беженцами в Бенгальском заливе погибли около 500 человек

В Мьянме мусульманская народность рохинджа подвергается систематической дискриминации: власти отказывают ее представителям в гражданстве, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. Спасаясь от преследований, тысячи людей ежегодно пытаются пересечь море. Согласно статистике УВКБ ООН, только в 2025 году более 6,5 тысячи рохинджа попытались преодолеть этот опасный маршрут, и около 900 из них погибли или пропали без вести.