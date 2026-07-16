Житель Балтийска получил срок за растление десятилетней дочери своей знакомой

Установлено, что вечером 31 декабря 2024 года мужчина позвонил десятилетней дочери своей знакомой, с которой они часто общались, и попросил выйти из дома к его автомобилю, чтобы «отдать вещи». Когда девочка спустилась, он посадил ее в машину, отъехал в безлюдное место, заблокировал дверь и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Помимо этого, суд установил, что десятью днями ранее мужчина при схожих обстоятельствах также совершил в отношении девочки иные действия сексуального характера.