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В Кузбассе потерявшую мать маленькую девочку подвергали насилию в семье отца

Бабушка добилась опеки над внучкой, которую подвергали насилию в семье отца, после вмешательства омбудсмена Кузбасса.

Источник: Комсомольская правда

В Кузбассе четырехлетнюю девочку, которая потеряла мать, повергали насилию в семье отца. Об этом сообщает издание vse42.ru со ссылкой на регионального омбудсмена.

Страшная история длится уже несколько лет. После смерти матери девочку взяла под опеку бабушка. Однако позже объявился отец, который настоял на восстановлении своих прав через суд. Решение было принято в его пользу.

— На деле мужчина оставлял дочь у бабушки и забирал только на выходные. Именно в эти дни старший сын отца совершал в отношении четырехлетней девочки насильственные действия сексуального характера. Подростка признали виновным и назначили наказание, — рассказали в издании.

Отца ограничили в родительских правах, но он продолжал получать пособие, полагавшееся после смерти матери. А девочка осталась без законного представителя. Бабушка не могла оформлять выплаты и возить внучку к врачам.

Ситуация разрешилась после вмешательства уполномоченного по правам ребенка. Специальная комиссия передала девочку под опеку бабушки. Теперь у нее есть все необходимые права и средства на содержание.

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