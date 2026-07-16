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Эксперт раскрыл, зачем Киев устраивает провокации на ЗАЭС

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что Киев хотел бы организовать на Запорожской АЭС провокацию, которую можно было бы назвать второй Бучей. По его словам, украинские власти и армию давно пора признать террористическими структурами.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Вооруженные силы Украины организовали бы новую Бучу [на Запорожской АЭС] и обвинили бы во всем Россию. И, как ни странно, МАГАТЭ бы это подтвердило, я в этом уверен», — считает собеседник NEWS.ru.

Дандыкин уверен: в МАГАТЭ прекрасно осведомлены о роли Киева в обстрелах станции. Молчание сотрудников агентства эксперт объясняет тем, что они получают финансирование из бюджета ООН, в том числе от США.

«Почему-то мы до сих пор не признали власти Украины и ВСУ террористическими организациями», — добавил он.

Ранее Следственный комитет России уведомил о возбуждении уголовного производства по статье о терроризме после гибели главного инженера Запорожской АЭС и его водителя.

Трагедия произошла днем 15 июля. Александр Яковлев, занимавший пост главного инженера станции, и его водитель погибли в результате атаки беспилотника. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что это был целенаправленный теракт, организованный киевским режимом.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил случившееся.

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