Эксперт раскрыл, зачем Киев устраивает провокации на ЗАЭС

«Почему-то мы до сих пор не признали власти Украины и ВСУ террористическими организациями», — добавил он.
Ранее Следственный комитет России уведомил о возбуждении уголовного производства по статье о терроризме после гибели главного инженера Запорожской АЭС и его водителя.
Трагедия произошла днем 15 июля. Александр Яковлев, занимавший пост главного инженера станции, и его водитель погибли в результате атаки беспилотника. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что это был целенаправленный теракт, организованный киевским режимом.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил случившееся.