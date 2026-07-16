Житель Ярославской области получил срок за поджог дома матери полицейского

Судом установлено, что в мае прошлого года в доме подсудимого в деревне Ростовского района полицейские провели обыск. Хозяин дома посчитал, что обыск произошел из-за того, что его соседка сообщила о хранении им запрещенных предметов своей дочери, работающей в полиции.