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Житель Ярославской области получил срок за поджог дома матери полицейского

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Житель Ярославской области получил 8,5 лет колонии за поджог дома матери сотрудницы полиции — своей соседки, по вине которой, как он полагал, к нему пришли с обыском, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

Источник: © РИА Новости

«Житель Ростовского района, который поджег дом матери полицейского, приговорен судом к 8,5 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Судом установлено, что в мае прошлого года в доме подсудимого в деревне Ростовского района полицейские провели обыск. Хозяин дома посчитал, что обыск произошел из-за того, что его соседка сообщила о хранении им запрещенных предметов своей дочери, работающей в полиции.

«Ночью подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому соседки, облил его стену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Потерпевшая проснулась от запаха дыма и треска пламени, смогла самостоятельно покинуть жилище. Пожаром был полностью уничтожен дом потерпевшей и соседнее жилое строение», — информирует пресс-служба.

В судебном заседании подсудимый отрицал наличие у него умысла на убийство потерпевшей, пояснял, что затаил на неё обиду из-за обыска, хотел проучить ее, сжечь дом, причинить вред имуществу, отмечается в сообщении.

Суд также взыскал с мужчины в пользу потерпевшей 1,1 миллиона рублей в качестве возмещения причиненного ущерба, и 1,5 миллиона рублей — компенсации морального вреда. В пользу соседа, чей дом также был уничтожен огнем, суд взыскал 661 тысячу рублей.

Уточняется, что мужчина признан виновным в «покушении на убийство лица в связи с выполнением общественного долга, совершённом общеопасным способом», а также в «умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба».

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