На суде по Тарховым в Самаре снова всплыла информация о бочках

О продаже бочек говорил на прошлых заседаниях другой мужчина, у которого Тархова купила две штуки по 170 литров. Напомним, СК опубликовал в феврале 2025 года видео, на котором видно, как Екатерина выносит большие бочки из подъезда. Следствие полагает, что в них могли быть тела убитых и якобы они там лежали около месяца.