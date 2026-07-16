На суде по Тарховым в Самаре снова всплыла информация о бочках

На суде по Тарховым в Самаре выступил мужчина, который в январе 2025 года занимался грузоперевозками и продавал бочки. Ему звонила Екатерина и узнавала про них. Об этом передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.
«Женщина интересовалась пластиковыми бочками, которые объемом примерно по 200 литров. Обычно их покупают для вина: звонят и зимой, и летом. Но в новогодние праздники такой звонок был впервые за пять лет моей работы. В итоге продажа не состоялась», — рассказал свидетель.
О продаже бочек говорил на прошлых заседаниях другой мужчина, у которого Тархова купила две штуки по 170 литров. Напомним, СК опубликовал в феврале 2025 года видео, на котором видно, как Екатерина выносит большие бочки из подъезда. Следствие полагает, что в них могли быть тела убитых и якобы они там лежали около месяца.