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В Латвии жители стали атаковать дроны энергетиков

В Латвии зафиксировали случаи агрессивной реакции местных жителей на служебные дроны оператора электросетей Sadales tīkls. Аппараты поливают водой и забрасывают камнями и палками, а их операторам поступают угрозы, сообщает компания.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Valsts policija

Sadales tīkls использует беспилотники для проверки состояния электросетей и обнаружения повреждений. Полеты проходят вдоль линий электропередачи и в пределах их охранных зон. Операторы находятся поблизости и могут предъявить служебные удостоверения.

Латвийские СМИ сообщали, что жители по-разному реагируют на обследование линий с воздуха. Некоторые интересуются целью полетов, однако были зафиксированы и враждебные действия, в том числе попытки попасть в дрон камнями.

В мае в Латвии упали еще два беспилотника. Один из них повредил пустые резервуары нефтебазы в Резекне. После инцидента ушел в отставку министр обороны Андрис Спрудс, а возникший конфликт внутри коалиции впоследствии привел к отставке премьер-министра Эвики Силини и смене правительства.

В июне французский истребитель Rafale, участвовавший в миссии НАТО, сбил беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии со стороны России. Латвийские военные не называли владельца аппарата.

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