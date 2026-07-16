В Латвии жители стали атаковать дроны энергетиков

В мае в Латвии упали еще два беспилотника. Один из них повредил пустые резервуары нефтебазы в Резекне. После инцидента ушел в отставку министр обороны Андрис Спрудс, а возникший конфликт внутри коалиции впоследствии привел к отставке премьер-министра Эвики Силини и смене правительства.