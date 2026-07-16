В Латвии жители стали атаковать дроны энергетиков

Sadales tīkls использует беспилотники для проверки состояния электросетей и обнаружения повреждений. Полеты проходят вдоль линий электропередачи и в пределах их охранных зон. Операторы находятся поблизости и могут предъявить служебные удостоверения.
Латвийские СМИ сообщали, что жители по-разному реагируют на обследование линий с воздуха. Некоторые интересуются целью полетов, однако были зафиксированы и враждебные действия, в том числе попытки попасть в дрон камнями.
В мае в Латвии упали еще два беспилотника. Один из них повредил пустые резервуары нефтебазы в Резекне. После инцидента ушел в отставку министр обороны Андрис Спрудс, а возникший конфликт внутри коалиции впоследствии привел к отставке премьер-министра Эвики Силини и смене правительства.
В июне французский истребитель Rafale, участвовавший в миссии НАТО, сбил беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии со стороны России. Латвийские военные не называли владельца аппарата.