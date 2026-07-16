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Свердловский губернатор вновь оценил паводковую обстановку с воздуха

Денис Паслер показал последствия паводка в Свердловской области.

В Свердловской области продолжается борьба с паводком, вызванным обильными осадками. Согласно данным МЧС на 16 июля, подтоплены больше 2,2 тысячи домов и участков. Губернатор Денис Паслер с воздуха оценил ситуацию над реками, где сильно вырос уровень воды.

— Очередная авиаразведка над руслами рек, уровни которых значительно выросли в связи с затяжными и обильными осадками. Результаты обсудим с ответственными службами на КЧС, — написал глава региона в своих социальных сетях.

Напомним, что ранее Денис Паслер уже оценивал ситуацию в регионе с воздуха. Облет проходил 13 июля.

На текущий момент паводковая обстановка остается напряженной. В МЧС ранее прогнозировали сильные дожди 16 и 17 июля, в связи с чем сохраняется риск новых подтоплений. Специалисты продолжают непрерывный мониторинг ситуации, а также расчищают русла рек и дренажные системы, вывозят мусор и организуют лодочные переправы.

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