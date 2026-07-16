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«Россети Урал» ограничили электроснабжение в Верхнем Уфалее

Энергетики «Россети Урал» для безопасности жителей ограничили электроснабжение в подтопленных районах Верхнего Уфалея Челябинской области.

Источник: Пресс-служба Россети Урал

Сильные дожди (по данным регионального Гидрометцентра, за последние сутки выпало 50% от месячной нормы осадков) вызвали подтопление части города Верхний Уфалей, расположенного на реке Уфалейка (правый приток р. Уфа) и ее притоке — реке Генералка.

В зону подтопления попал и ряд энергообъектов. Для обеспечения безопасности жителей специалисты челябинского филиала «Россети Урал» временно ограничили подачу электроэнергии по двум линиям электропередачи 6 кВ. Ведется усиленный контроль состояния оборудования и гидрологической обстановки.

После снижения уровня воды, убедившись в безопасности функционирования оборудования, специалисты «Россети Урал» приступят к поэтапному возобновлению подачи электроэнергии.

Энергетики «Россети Урал» предупреждают: в связи с подтоплением энергообъектов паводковыми водами увеличиваются риски и опасность поражения электрическим током. Необходимо проявлять особую осторожность и обращать внимание на возможные обрывы или провисание проводов воздушных линий электропередачи. С полным перечнем правил безопасного поведения во время паводка можно ознакомиться на сайте компании.

Обо всех случаях нарушения электроснабжения или повреждениях энергообъектов необходимо сообщать по единому номеру 8−800−220−0−220 (звонок бесплатный) или воспользоваться коротким номером 220 при звонках с мобильных устройств.