«Россети Урал» ограничили электроснабжение в Верхнем Уфалее

Энергетики «Россети Урал» предупреждают: в связи с подтоплением энергообъектов паводковыми водами увеличиваются риски и опасность поражения электрическим током. Необходимо проявлять особую осторожность и обращать внимание на возможные обрывы или провисание проводов воздушных линий электропередачи. С полным перечнем правил безопасного поведения во время паводка можно ознакомиться на сайте компании.