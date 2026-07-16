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В Петербурге задержали 75-летнюю бабушку при попытке забрать 8 млн рублей у пенсионера

Женщина оказалась курьером мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге задержали 75-летнюю бабушку, которая должна была забрать 8 млн рублей у пенсионера. Инцидент произошел в Василеостровском районе. 75-летний мужчина обратился в полицию и рассказал о том, что ему звонят мошенники, представившись сотрудниками силовых структур. Они убедили пенсионера передать крупную сумму денег неизвестной женщине — курьеру. Тогда полицейские решили действовать.

— Правоохранители задержали 75-летнюю петербурженку у дома по Галерному проезду в момент получения денег. Пострадавший не понёс материального ущерба, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. Пенсионерку допросили.