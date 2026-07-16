В Петербурге задержали 75-летнюю бабушку при попытке забрать 8 млн рублей у пенсионера

В Петербурге задержали 75-летнюю бабушку, которая должна была забрать 8 млн рублей у пенсионера. Инцидент произошел в Василеостровском районе. 75-летний мужчина обратился в полицию и рассказал о том, что ему звонят мошенники, представившись сотрудниками силовых структур. Они убедили пенсионера передать крупную сумму денег неизвестной женщине — курьеру. Тогда полицейские решили действовать.