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В Прикамье прокуратура расследует причины аварии на железной дороге

Сотрудники прокуратуры начали доследственную проверку аварии, в результате которой с железнодорожных путей в Пермском крае прошлой ночью сошли несколько вагонов и локомотив.

Сотрудники прокуратуры начали доследственную проверку аварии, в результате которой с железнодорожных путей в Пермском крае прошлой ночью сошли несколько вагонов и локомотив.

Как пояснили в Уральской транспортной прокуратуре, следователи выполняют комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. После завершения этих работ ими будет принято процессуальное решение.

Помимо расследования обстоятельств аварии, прокуратура проследит за тем, чтобы права пассажиров поездов, задерживающихся сейчас из-за схода вагонов, не пострадали из-за изменения порядка курсирования железнодорожного транспорта на территории Пермского края.

Напомним, ранее «РГ» сообщила, что из-за аварии задерживаются девять пассажирских поездов.