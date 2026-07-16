В Курске задержали 15-летнего подростка по делу о терроризме

Уголовное дело возбудило следственное управление СК России по Курской области.
По данным следствия, в мае 2026 года подросток, придерживавшийся идеологии запрещенной в России террористической организации, вступил в переписку с неустановленным лицом, действовавшим от ее имени. Во время общения он заявил о желании и готовности участвовать в деятельности организации.
Намерения подростка выявили следователи СК совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — приготовление к участию в деятельности террористической организации. Сейчас решается вопрос об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу.
15 июля ФСБ сообщила о задержании в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа россиянина, которого подозревают в подготовке теракта на нефтяном предприятии по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, мужчину задержали в районе тайника, откуда он забрал самодельное взрывное устройство.