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В Курске задержали 15-летнего подростка по делу о терроризме

15-летнего жителя Курска обвинили в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. По версии следствия, подросток через Telegram связался с представителем запрещенной в РФ организации и заявил о готовности участвовать в ее деятельности. Его задержали.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Уголовное дело возбудило следственное управление СК России по Курской области.

По данным следствия, в мае 2026 года подросток, придерживавшийся идеологии запрещенной в России террористической организации, вступил в переписку с неустановленным лицом, действовавшим от ее имени. Во время общения он заявил о желании и готовности участвовать в деятельности организации.

Намерения подростка выявили следователи СК совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — приготовление к участию в деятельности террористической организации. Сейчас решается вопрос об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу.

15 июля ФСБ сообщила о задержании в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа россиянина, которого подозревают в подготовке теракта на нефтяном предприятии по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, мужчину задержали в районе тайника, откуда он забрал самодельное взрывное устройство.

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