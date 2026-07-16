8 человек спасли в нижегородских водоемах с начала купального сезона

Ранее мы писали о трагедии на воде, произошедшей в Володарском районе, которая потрясла общественность. В реке Лух погибла 23-летняя девушка и 13-летний подросток. Они были родственниками, мальчик бросился спасать свою тетю, но не смог справиться со стихией, и оба утонули.