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8 человек спасли в нижегородских водоемах с начала купального сезона

Всего с 1 июня случилось 35 происшествий.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области с начала купального сезона, с 1 июня, случилось 35 происшествий на воде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, с 1 июня в регионе утонули 28 человек, среди которых двое детей. Сотрудникам МЧС удалось спасти восемь человек.

Ведомство призывает сохранять осторожность при купании в водоемах. Дети могут находиться в реках и озерах только в сопровождении родителей. Кроме того, купаться разрешено только на оборудованных пляжах. В воду запрещено заходить в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали о трагедии на воде, произошедшей в Володарском районе, которая потрясла общественность. В реке Лух погибла 23-летняя девушка и 13-летний подросток. Они были родственниками, мальчик бросился спасать свою тетю, но не смог справиться со стихией, и оба утонули.

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