Четыре года в колонии проведет опекунша за истязания девочки в Кузбассе

Суд первой инстанции назначил опекунше четыре года колонии общего режима и взыскал 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Защита требовала отмены приговора, обвинение — усиления наказания до четырех лет и двух месяцев, а также увеличения компенсации до миллиона рублей. Однако судебная коллегия оставила решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.