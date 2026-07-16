Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму ликвидировали узлы связи украинских мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денег крымчан, ликвидировали на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Установлены трое граждан Российской Федерации, являющихся участниками организованной преступной группы, обеспечивающей функционирование виртуальных узлов связи в интересах украинских колл-центров. Ими оказались 25-летний, 26-летний и 28-летний жители Псковской и Новосибирской областей, а также Пермского края», — рассказали в пресс-службе.

По указанию украинских кураторов мужчины прибыли в Крым, снимали квартиры и устанавливали там специальное оборудование. В задачи злоумышленников входило обеспечение бесперебойного функционирования оборудования, ежедневная замена в нем сим-карт различных операторов связи, которые использовались для дистанционных мошенничеств, постоянная смена квартир. За это каждый должен был получать 100 долларов ежедневно.

«Мужчины задержаны, изъяты компьютерная техника, средства связи, функционирующие портовые SIM-боксы, GSM-шлюзы и более 500 сим-карт различных операторов связи. Причиненный гражданам ущерб составил более 1,4 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой»). Фигуранты находятся под стражей. Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 41-летнего жителя Ялты 100 тысяч рублей через фейковый сайт. В «интернет-магазине» мужчина хотел купить портативную электростанцию.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше