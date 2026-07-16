Сальдо: три человека погибли при атаках дронов ВСУ на Херсонскую область

По данным главы области, противник целенаправленно атаковал гражданский транспорт. В населенном пункте Великие Копани удар БПЛА по легковому автомобилю привел к гибели 35-летней женщины. В селе Красный Яр беспилотник атаковал грузовик, в результате чего погиб 54-летний мужчина, а на прилегающей территории загорелось сельскохозяйственное поле. Еще одна смертельная атака на грузовой автомобиль произошла в поселке Новый Этап — личность погибшего там человека в настоящее время устанавливается.