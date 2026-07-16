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Малыш утонул в искусственном водоеме в Брестской области

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Тело ребенка обнаружил очевидец в искусственном водоеме в агрогородке Горбаха в Ивановском районе Брестской области, сообщили в Белорусском республиканском обществе спасения на водах (ОСВОД).

Источник: Telegram / ОСВОД Беларуси

Трагический инцидент, по уточненной информации, произошел в среду.

Спасатели сообщили, что 15 июля в 17:25 поступило сообщение о том, что в искусственном водоеме агрогородка Горбаха утонул ребенок 2022 года рождения.

Позже мама малыша пояснила, что проводила время с ребенком во дворе своего дома. Но примерно в 15:20 отошла, чтобы взять в доме детские сменные вещи. Когда женщина вернулась, ребенка во дворе уже не было.

Со слов матери, она тут же отправилась искать малыша — сначала на территории дома, потом, взяв велосипед, — на территории всего агрогородка.

Но страшную находку обнаружил случайный прохожий, следует из информации ОСВОД.

Проходя мимо искусственного водоема в агрогородке, прохожий увидел на поверхности воды тело ребенка. Оно находилось примерно в двух метрах от берега. Очевидец извлек тело из воды самостоятельно, добавили в ОСВОД.