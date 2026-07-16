Малыш утонул в искусственном водоеме в Брестской области

Трагический инцидент, по уточненной информации, произошел в среду.
Спасатели сообщили, что 15 июля в 17:25 поступило сообщение о том, что в искусственном водоеме агрогородка Горбаха утонул ребенок 2022 года рождения.
Позже мама малыша пояснила, что проводила время с ребенком во дворе своего дома. Но примерно в 15:20 отошла, чтобы взять в доме детские сменные вещи. Когда женщина вернулась, ребенка во дворе уже не было.
Со слов матери, она тут же отправилась искать малыша — сначала на территории дома, потом, взяв велосипед, — на территории всего агрогородка.
Но страшную находку обнаружил случайный прохожий, следует из информации ОСВОД.
Проходя мимо искусственного водоема в агрогородке, прохожий увидел на поверхности воды тело ребенка. Оно находилось примерно в двух метрах от берега. Очевидец извлек тело из воды самостоятельно, добавили в ОСВОД.