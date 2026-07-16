В Самаре вынесен приговор по делу о создании фирм-однодневок

Как установил суд, молодой человек предоставил неустановленным лицам комплект учредительных документов, чтобы на его имя зарегистрировали две организации — он выступал в роли номинального руководителя. За услугу ему пообещали 33800 рублей. При этом подсудимый осознавал противоправность своих действий и не собирался участвовать в финансовохозяйственной деятельности фирм.