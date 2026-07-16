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В Прикамье восстанавливают участок железной дороги, пострадавший от аварии

В Пермском крае на участке железной дороги Кишерть — Шумково, который пострадал прошлой ночью от схода вагонов и локомотива, начались восстановительные работы.

В Пермском крае на участке железной дороги Кишерть — Шумково, который пострадал прошлой ночью от схода вагонов и локомотива, начались восстановительные работы.

Как сообщили в СвЖД, в ликвидации последствий происшествия задействовано два восстановительных поезда, автотракторная и специализированная техника по ремонту пути. На месте аварии работают 270 железнодорожников.

Пассажирам поездов будет предоставлено питание на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш, если задержка следования рейсов из-за аварии продлится более четырех часов.