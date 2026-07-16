Трехлетняя девочка из Казани утонула в болоте под Петербургом

Трехлетняя девочка, приехавшая с семьей из Казани, утонула в болоте. По данным правоохранительных органов, семья многодетная, родители и дети глухонемые. Они приехали к отцу, который работает в Петербурге водителем бизнес-такси.
В тот вечер родители ушли в магазин, оставив пятерых детей на детской площадке под присмотром старших. В какой-то момент малышка пропала из виду. Братья начали искать ее, на поиски вызвался доброволец, который и обнаружил тело девочки на болотистом участке.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Колпинского района устанавливает все обстоятельства произошедшего. Семья проживала в Казани, дети посещали специализированные школы и детский сад. Соболезнования родным и близким погибшей.