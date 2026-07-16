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Под Воронежем «копейка» на встречке протаранила «Тойоту»

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на встречке на воронежской трассе.

Источник: Комсомольская правда

В Ольховатском районе Воронежской области автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим и пострадавшими, которое произошло утром 15 июля.

Около 9.30 на дороге «Курск-Белгород» — 239 км М-4 «Дон», по предварительным данным Госавтоинспекции, 36-летний водитель ВАЗ 2101 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Королла».

Водитель «копейки» скончался на месте аварии до приезда «скорой», госпитализированы 28-летняя пассажирка отечественного авто, а также 66-летний водитель «Тойоты» и его 41-летняя пассажирка.

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