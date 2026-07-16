Из-за размыва дороги на участке в Челябинской области ограничили движение

Последствия сильных дождей отразились и на дорогах. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона предупредили о размытом участке проезжей части Аракуль — примыкание к а/д Маук — граница Нязепетровского района. Здесь ограничено движение для всех видов транспорта.