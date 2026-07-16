Из-за размыва дороги на участке в Челябинской области ограничили движение

Последствия сильных дождей отразились и на дорогах. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона предупредили о размытом участке проезжей части Аракуль — примыкание к а/д Маук — граница Нязепетровского района. Здесь ограничено движение для всех видов транспорта.
Размыв полотна произошел на 7-ом км в поселке Силач. На месте дежурят ГИБДД и дорожные службы. Восстановление дороги начнут сразу после окончания перелива.
Непростой остается ситуация и в Верхнем Уфалее. Здесь подтапливает частный сектор. На месте работают министры общественной безопасности и экологии. Тем временем синоптики предупредили, опасные дожди опять придут на Южный Урал.