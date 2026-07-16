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Из-за размыва дороги на участке в Челябинской области ограничили движение

На границе с Нязепетровским районом на Аракуль дожди подмыли полотно.

Источник: министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Последствия сильных дождей отразились и на дорогах. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона предупредили о размытом участке проезжей части Аракуль — примыкание к а/д Маук — граница Нязепетровского района. Здесь ограничено движение для всех видов транспорта.

Размыв полотна произошел на 7-ом км в поселке Силач. На месте дежурят ГИБДД и дорожные службы. Восстановление дороги начнут сразу после окончания перелива.

Непростой остается ситуация и в Верхнем Уфалее. Здесь подтапливает частный сектор. На месте работают министры общественной безопасности и экологии. Тем временем синоптики предупредили, опасные дожди опять придут на Южный Урал.