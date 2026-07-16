ФСБ предотвратила подрыв Крымского моста тонной финской взрывчатки

По данным издания, у подозреваемых были найдены крупные партии взрывчатых веществ финского производства.
Как утверждается, взрывчатку доставляли на территорию Российской Федерации с помощью БПЛА самолетного типа.
Для подготовки предполагаемой диверсии также использовался микроавтобус, внутреннюю часть которого полностью покрыли пластичной взрывчаткой Peno. Кроме того, взрывчатое вещество, как отмечается, было залито в аккумуляторную батарею второго авто.
Совокупный объем обнаруженной взрывчатки составлял приблизительно тонну, говорится в статье.
Подчеркивается, что за организацией террористического акта стоял сотрудник Главного управления разведки Украины (ГУР) Виталий Жикович, который на Украине проходит обвиняемым по делу о расправе над Анастасией Березовской — исполнительницы теракта в Монако против олигарха Вадима Ермолаева.
Ранее сообщалось, что Жикович (позывной Пастор) пытался устроить минимум 20 терактов в России. Агент киевского режима хотел организовать взрывы на Крымском мосту, целую серию терактов в Пятигорске, взрыв на юге России в придорожном кафе, где останавливались гражданские лица и силовики, а также в Грозном.