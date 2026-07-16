Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила подрыв Крымского моста тонной финской взрывчатки

ФСБ России предотвратила две попытки совершения терактов на Крымском мосту, подготовкой которых, как отмечается, занимались спецслужбы Украины, сообщает KP.RU.

По данным издания, у подозреваемых были найдены крупные партии взрывчатых веществ финского производства.

Как утверждается, взрывчатку доставляли на территорию Российской Федерации с помощью БПЛА самолетного типа.

Для подготовки предполагаемой диверсии также использовался микроавтобус, внутреннюю часть которого полностью покрыли пластичной взрывчаткой Peno. Кроме того, взрывчатое вещество, как отмечается, было залито в аккумуляторную батарею второго авто.

Совокупный объем обнаруженной взрывчатки составлял приблизительно тонну, говорится в статье.

Подчеркивается, что за организацией террористического акта стоял сотрудник Главного управления разведки Украины (ГУР) Виталий Жикович, который на Украине проходит обвиняемым по делу о расправе над Анастасией Березовской — исполнительницы теракта в Монако против олигарха Вадима Ермолаева.

Ранее сообщалось, что Жикович (позывной Пастор) пытался устроить минимум 20 терактов в России. Агент киевского режима хотел организовать взрывы на Крымском мосту, целую серию терактов в Пятигорске, взрыв на юге России в придорожном кафе, где останавливались гражданские лица и силовики, а также в Грозном.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше