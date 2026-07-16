ФСБ предотвратила подрыв Крымского моста тонной финской взрывчатки

Ранее сообщалось, что Жикович (позывной Пастор) пытался устроить минимум 20 терактов в России. Агент киевского режима хотел организовать взрывы на Крымском мосту, целую серию терактов в Пятигорске, взрыв на юге России в придорожном кафе, где останавливались гражданские лица и силовики, а также в Грозном.