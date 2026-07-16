В Прикамье на время восстановительных работ изменили расписание поездов

В Пермском крае на двухпутном электрифицированном участке 1566 км «Кишерть — Шумково» Свердловской железной дороги 15 июля в 23:31 15 июля произошел сход горузового поезда. С рельсов сошли шесть вагонов с глиноземом и одна секция локомотива.
Над устранением последствий схода к месту ЧП прибыли 270 рабочих, два восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути. Пострадавших нет. По уточнённой информации, сход произошел в результате аномального количества осадков и деформации насыпи. Повреждено 200 метров пути и опоры контактной сети.
Фото: Уральская транспортная прокуратура.
В связи с восстановительными работами в пути следования задержали несколько пассажирских поездов. По данным Федеральной пассажирской компании, поезда направили измененным маршрутом.
Поезда № 73 «Тюмень — Санкт-Петербург», № 69 «Чита — Москва», № 149 «Челябинск — Санкт-Петербург», № 109 «Новый Уренгой — Москва» направили через станции «Кузино» и «Лысьва» с выходом на основной маршрут по станции «Пермь».
Поезда № 1 «Владивосток — Москва, № 85 “Серов — Москва” проследуют через станции “Екатеринбург”, “Нижний Тагил” и “Чусовская” с выходом на основной маршрут по станции “Пермь”.
Поезда № 72 «Санкт-Петербург — Екатеринбург», № 2 «Москва — Владивосток» и № 802 «Пермь — Екатеринбург» отправят через станции «Чусовская» и «Нижний Тагил» с выходом на основной маршрут по станции «Екатеринбург».
Пассажиры следующих с задержкой более 4 часов поездов обеспечат питанием по станциям «Пермь», «Екатеринбург» и «Шувакиш». Сотрудники поездных бригад оказывают им всестороннюю помощь и содействие.
Пресс-служба СвЖД ранее сообщила порядок следования пригородных поездов в Пермском крае. Поезда № 6192 «Верещагино — Кордон», № 7164 «Пермь — Кордон» следуют до станции «Кунгур» и не курсируют на участке «Кунгур — Кордон». От станции «Кунгур» до станции «Кишерть» организовали перевозку пассажиров автотранспортом.
Поезда № 7166 «Пермь — Кишерть» и № 7170 «Верещагино — Кишерть» следуют до станции «Кунгур», на участке «Кунгур — Кишерть» не курсируют. Поезд № 7175/7163 «Шаля — Кордон — Пермь-2» отменен.
Фото: Центральное МСУТ СК РФ.
На месте схода вагонов работают следователи Центрального МСУ СК РФ. Следственные органы проводят проверку нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, устанавливают обстоятельства происшествия.
Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль мероприятия по приведению железнодорожной инфраструктуры в нормативное состояние, а также соблюдение прав пассажиров в связи с изменением графика движения поездов.