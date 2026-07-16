В Прикамье на время восстановительных работ изменили расписание поездов

Над устранением последствий схода к месту ЧП прибыли 270 рабочих, два восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути. Пострадавших нет. По уточнённой информации, сход произошел в результате аномального количества осадков и деформации насыпи. Повреждено 200 метров пути и опоры контактной сети.