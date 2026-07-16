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43-летняя волгоградка обманула полицию из-за кредита

В Новониколаевском районе завели дело за ложный донос.

В Новониколаевском районе Волгоградской области полиция раскрыла ложный донос о мошенничестве.

43-летняя местная жительница заявила, что неизвестный оформил на нее кредит на 26 тысяч рублей. Заявительницу предупредили об ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Проверка показала, что кредит на 26 тысяч рублей женщина оформила сама и распорядилась деньгами по своему усмотрению. Чтобы не платить банку, она сообщила в полицию ложную информацию о мошеннических действиях в отношении себя.

По данному факту возбудили уголовное дело. Правоохранители установили обстоятельства дела в ходе проверки заявления.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в похищении человека.