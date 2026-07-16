Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сибири опекугша истязала 6-летнюю девочку шваброй и холодом

Женщина оформила опеку над сиротой, но уже через год начала жестоко наказывать её за малейшие провинности.

Кемеровский областной суд подтвердил приговор 40-летней жительнице Кузбасса, которая на протяжении года систематически издевалась над опекаемой шестилетней девочкой. Об этом сообщают VSE42.RU.

Женщина оформила опеку над сиротой, но уже через год начала жестоко наказывать её за малейшие провинности.

Следствие установило, что опекунша била ребёнка фрагментом швабры и ремнём, ударила лбом о стол за ошибки при чтении, разбила лоб о стену. Заставляла стоять часами в холодном туалете, а однажды приказала две недели спать раздетой у холодного порога входной двери.

В июле 2024 года история стала известна после эфира программы «Мужское / Женское» на Первом канале.

Суд приговорил женщину к 4 годам колонии общего режима и взыскал с неё 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Апелляции защиты и обвинения отклонены. Приговор вступил в силу. Девочка передана в другую семью.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше