В Сибири опекугша истязала 6-летнюю девочку шваброй и холодом

Кемеровский областной суд подтвердил приговор 40-летней жительнице Кузбасса, которая на протяжении года систематически издевалась над опекаемой шестилетней девочкой. Об этом сообщают VSE42.RU.
Женщина оформила опеку над сиротой, но уже через год начала жестоко наказывать её за малейшие провинности.
Следствие установило, что опекунша била ребёнка фрагментом швабры и ремнём, ударила лбом о стол за ошибки при чтении, разбила лоб о стену. Заставляла стоять часами в холодном туалете, а однажды приказала две недели спать раздетой у холодного порога входной двери.
В июле 2024 года история стала известна после эфира программы «Мужское / Женское» на Первом канале.
Суд приговорил женщину к 4 годам колонии общего режима и взыскал с неё 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Апелляции защиты и обвинения отклонены. Приговор вступил в силу. Девочка передана в другую семью.