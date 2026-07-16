После громкого убийства официантки посетитель кафе в Кузбассе избежал срока

В ходе следствия выяснилось, что подсудимый страдает психическим расстройством. Кемеровский областной суд принял это во внимание и не стал назначать ему наказание в виде лишения свободы. Вместо этого мужчину направили на принудительное лечение в стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.