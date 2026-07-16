Baza: в Армении задержали россиянина, которого могли перепутать с хакером

Как пишет Baza, в международном розыске находится Александр Геннадьевич Ермаков, которого считают причастным к серии кибератак. В частности, власти Австралии связывают его со взломом медицинской страховой компании Medibank Private, после которого были опубликованы персональные данные 9,7 миллиона человек. В 2024 году против Ермакова ввели санкции Австралия, США и Великобритания.