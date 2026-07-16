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Baza: в Армении задержали россиянина, которого могли перепутать с хакером

В Армении задержали российского туриста Александра Ермакова и готовят к экстрадиции в США по делу о кибератаках, сообщает Telegram-канал Baza. Родственники мужчины утверждают, что его перепутали с разыскиваемым человеком с теми же именем и фамилией, но другим отчеством.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Жителя Омска задержали в аэропорту Еревана после отдыха с супругой. По данным канала, основанием стала ориентировка американских силовиков и Интерпола. Мужчина уже две недели находится в следственном изоляторе.

Как пишет Baza, в международном розыске находится Александр Геннадьевич Ермаков, которого считают причастным к серии кибератак. В частности, власти Австралии связывают его со взломом медицинской страховой компании Medibank Private, после которого были опубликованы персональные данные 9,7 миллиона человек. В 2024 году против Ермакова ввели санкции Австралия, США и Великобритания.

У задержанного другое отчество — Юрьевич, отмечают его родственники. По их словам, омич не связан с IT-сферой, не знает английского языка, получил юридическое образование и долгое время работал во ФСИН.

Семья россиянина добивается его освобождения. Родственники утверждают, что армянским правоохранительным органам известно о возможной ошибке, однако мужчина продолжает находиться под стражей. Представляющие его интересы адвокаты пока не комментировали дело.

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