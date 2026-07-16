В Петербурге мужчина выстрелил из травматики во время конфликта на рынке

«Сегодня утром на рынке, расположенном на улице Массальского, произошел конфликт между двумя мужчинами. В ходе конфликта один из мужчин произвел выстрел из травматического пистолета», — сообщает пресс-служба.
По предварительным данным, причиной ссоры стало то, что один мужчина задел коробками автомобиль другого. По информации ГУМВД, предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.
«В настоящее время один из участников конфликта доставлен в отдел полиции. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе.