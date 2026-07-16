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В Петербурге мужчина выстрелил из травматики во время конфликта на рынке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Конфликт на рынке в Красносельском районе Петербурга закончился стрельбой из травматического оружия, в результате которой никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

Источник: РИА Новости

«Сегодня утром на рынке, расположенном на улице Массальского, произошел конфликт между двумя мужчинами. В ходе конфликта один из мужчин произвел выстрел из травматического пистолета», — сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, причиной ссоры стало то, что один мужчина задел коробками автомобиль другого. По информации ГУМВД, предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

«В настоящее время один из участников конфликта доставлен в отдел полиции. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе.