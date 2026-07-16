В Ирбитском районе спасли от потопа стадо элитных коров

Впрочем, переселять из Килаческого из-за потопа пришлось только треть стада. На внезапно образовавшемся острове в корпусах, до которых не дотянулась вода, до сих пор обитает 1200 коров. Чтобы до них добраться, крестьянам и ремонтным бригадам приходится ездить на работу не только на моторных лодках и катерах-амфибиях, доставленных в село аэромобильной группировкой МЧС. В своеобразный «Ноев ковчег» превратились даже мощные фронтальные погрузчики. Сельчан, а то и домашних животных, перевозят в поднятом ковше. Причем, переправа действует круглосуточно, чтобы стихия не помешала в любых ситуациях. Ради коров прорваться на ферму по затопленной дороге при нас был готов и водитель десятитонного молоковоза: а как иначе доставить на большую землю рекордные надои?