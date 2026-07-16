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В Ирбитском районе спасли от потопа стадо элитных коров

Необычную спасательную операцию пришлось проводить жителям села Килачевское, что на востоке Свердловской области. Из-за небывалого паводка, вызванного дождями, тихая в обычное время река Ирбит так разбухла, что перекрыла единственную дорогу, ведущую к молочному комплексу, где содержалось более двух тысяч буренок и телят.

Источник: Российская газета

«За ситуацией следили с тревогой, рассчитывали, что вода не зайдет на фермы — такого не было никогда. Но поток прорвался в несколько коровников, расположенных в низине. За несколько часов вода поднялась по колено взрослым животным и по живот молодняку. Пришлось экстренно грузить коров в тележки и, подцепив к тягачам, перевозить через бушующую реку. Маленьких телят выносили из стойла на руках. К счастью, всех удалось спасти», — рассказал корреспонденту «РГ» председатель хозяйства Анатолий Никифоров.

Мы стоим близ внезапно образовавшегося моря на окраине села — усадьбы СПК Килечевское, которое неофициально считается центром молочного животноводства региона. Впереди — стихийное море и вдали на противоположном берегу видны только гнутые крыши корпусов ферм. Здесь находится один из крупных современных молочных комплексов, где содержатся две тысячи коров. Причем, стадо племенное: голштинцы, рекордсмены по надоям. Каждая буренка в среднем выдает в год более 15 тысяч тонн молока.

Эвакуированных животных развезли по фермам соседних сел, где находятся другие отделения хозяйства. Большую часть — 500 животных — в село Первомайское, где расположен молочный комплекс и хватило места для переселенцев. По рассказам доярок, коровы в первую очередь побежали на «карусель» — так называется современная автоматизированная доильная установка, чтобы отдать молоко, накопившееся за сутки, пока длилась спасательная операция. И только потом пошли к кормушкам. По словам ветеринаров, животные пока находятся в состоянии стресса и надои упали примерно на треть.

Впрочем, переселять из Килаческого из-за потопа пришлось только треть стада. На внезапно образовавшемся острове в корпусах, до которых не дотянулась вода, до сих пор обитает 1200 коров. Чтобы до них добраться, крестьянам и ремонтным бригадам приходится ездить на работу не только на моторных лодках и катерах-амфибиях, доставленных в село аэромобильной группировкой МЧС. В своеобразный «Ноев ковчег» превратились даже мощные фронтальные погрузчики. Сельчан, а то и домашних животных, перевозят в поднятом ковше. Причем, переправа действует круглосуточно, чтобы стихия не помешала в любых ситуациях. Ради коров прорваться на ферму по затопленной дороге при нас был готов и водитель десятитонного молоковоза: а как иначе доставить на большую землю рекордные надои?

Напомним, из-за обильных дождей на Среднем Урале подтоплено почти полтысячи домов, в некоторых местах разрушена дорожная инфраструктура, в десяти муниципалитетах введен режим ЧС.

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