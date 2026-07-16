В Казани у моста Миллениум задымился автобус с пассажирами

Днём 16 июля в Казани произошёл инцидент, который напугал водителей и пассажиров, оказавшихся поблизости от моста Миллениум. Очевидцы в социальных сетях начали публиковать кадры, на которых видно, как рейсовый автобус окутан густым дымом.
На видео, снятых проезжающими мимо автомобилистами, заметно, что транспортное средство стоит чуть дальше моста. Пламени не видно — только белые клубы пара и дыма, которые поднимаются над автобусом и частично закрывают обзор на дороге.
Судя по кадрам, пассажиры успели покинуть салон — они стоят снаружи, неподалёку от автобуса. Людей высадили, как только водитель заметил неполадки. Информации о пострадавших пока не поступало.
Согласно предварительной информации, причиной задымления стал выброс паров охлаждающей жидкости — техническая неисправность, которая не связана с возгоранием. К настоящему моменту парообразование полностью прекратилось.
Сейчас на месте происшествия работает техническая служба. Автобус готовят к эвакуации — его отправят в парк для детального осмотра и выяснения точных причин случившегося.