Власти назвали причины недавнего оползня в Новинках

Специалисты ведомства установили, что причиной активизации оползневых процессов послужило водонасыщение грунтов после аномально снежной зимы и залповых ливней. С 19 июня 2026 года на территории пострадавшего частного домовладения ввели режим повышенной готовности. Двух жителей оперативно переселили в маневренный фонд из соображений безопасности.