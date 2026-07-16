Власти назвали причины недавнего оползня в Новинках

В поселке Новинки на Береговой улице зафиксировали сход грунта, вызванный переувлажнением почвы. Об этом nn.aif.ru сообщили в Новинском сельсовете.
Специалисты ведомства установили, что причиной активизации оползневых процессов послужило водонасыщение грунтов после аномально снежной зимы и залповых ливней. С 19 июня 2026 года на территории пострадавшего частного домовладения ввели режим повышенной готовности. Двух жителей оперативно переселили в маневренный фонд из соображений безопасности.
Сотрудники сельсовета осуществляют ежедневный мониторинг опасной оползневой зоны. Специалисты подчеркнули, что на данный момент ситуация находится под строгим контролем, дальнейшего движения грунта на склоне не зафиксировано.
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