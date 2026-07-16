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МЧС увеличило группировку для ликвидации паводков в Свердловской области

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. МЧС России увеличило группировку спасателей и техники для ликвидации последствий паводков на территории Свердловской области, паводковая обстановка в регионе остается сложной, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Источник: Алексей Никифоров/ВКонтакте

«По поручению главы МЧС России с 13 июля увеличена мобильная группировка: в регион дополнительно прибыли 42 специалиста и 10 единиц техники для эвакуации и оказания помощи населению. По сообщениям с мест, сил и средств достаточно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что паводковая обстановка в регионе остается сложной. На сегодняшний день затоплены 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка.

«По данным Росгидромета, в Свердловской области вновь ожидаются сильные ливни. Глава МЧС России поручил держать на особом контроле оперативную ситуацию и незамедлительно докладывать в случае осложнения остановки», — заключает ведомство.

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