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В Ростовской области потушили пшеничное поле

Злаки и стерня сгорели в донском селе, причину пожара выясняют.

Источник: Комсомольская правда

В селе Заветное Ростовской области потушили пшеничное поле, сообщили 16 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Общая площадь пожара составила 20 га, огнем было охвачено 8 га пшеницы и 12 га стерни.

— Распространение огня удалось остановить. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Проводится проверка, — прокомментировали МЧС.

Жителям Дона напоминают: в период уборочной кампании даже небольшое возгорание может за считанные минуты уничтожить урожай. Нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности, нельзя использовать огонь вблизи полей.

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