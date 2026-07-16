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В Выборгском заливе утонула пожилая женщина

Она пошла купаться и не вернулась.

Источник: АиФ Воронеж

В посёлке Советском Ленобласти в Выборгском заливе погибла пожилая женщина. Об этом сообщает МЧС.

Гражданка 1951 года рождения отправилась купаться и не выплыла. Её тело извлекли из воды очевидцы и передали полицейским. Силовики выясняют обстоятельства случившегося.

Возможно, женщина была пьяна. По крайней мере, МЧС в связи с трагедией выпустило предупреждение о недопустимости купания в нетрезвом виде.

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