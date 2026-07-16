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Пасечник: три человека погибли при атаках БПЛА на ЛНР

В ЛНР жертвами атак украинских беспилотников за сутки стали три мирных жителя, еще семеро получили ранения. Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, самый трагичный инцидент произошел под Счастьем, где дрон ударил по легковушке.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

За прошедшие сутки в результате массированных атак украинских беспилотников на территории Луганской Народной Республики погибли три мирных жителя, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По данным руководителя региона, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражали интенсивные удары противника — всего было уничтожено более 50 воздушных целей. В районе города Счастье беспилотный летательный аппарат нанес удар по легковому автомобилю. В результате погибли три человека, еще один мужчина выжил, за его жизнь борются врачи. Кроме того, на данном участке трассы ранен водитель грузового автомобиля, зафиксированы повреждения нескольких других машин.

Пострадали гражданские лица и в других районах республики. В Белокуракинском муниципальном округе удар БПЛА пришелся по жилому дому, два человека — 44-летняя женщина и 50-летний мужчина получили тяжелые ранения. В Лисичанске беспилотник взорвался рядом с поликлиникой, травмировав двух мужчин, а в Кременной в районе рынка осколочные ранения получила 62-летняя женщина.

На местах происшествий работают следователи регионального управления Следственного комитета РФ, которые фиксируют последствия ударов беспилотников.

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