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Устроившую смертельную аварию жительницу Воронежа ждет суд

В момент совершения ДТП фигурантка была пьяной.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, в апреле текущего года 27-летняя жительница Воронежа ехала пьяной за рулем «Опеля». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В какой-то момент, двигаясь по улице Богдана Хмельницкого, автомобилистка выехала на встречку, где врезалась в легковушку, водитель которой погиб на месте происшествия.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Кстати, ранее ее привлекали к административной ответственности за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа утвердила обвинительное заключение по пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, заявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда. А на машину, на которой женщина совершила преступление, наложен арест.

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