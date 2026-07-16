Очаг смертельно опасного заболевания обнаружили под Воронежем

Карантин в связи с выявленным случаем бешенства животных ввели на территории Новоусманского района Воронежской области. Он продлится до 21 октября включительно. Соответствующий проект указа губернатора опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы регионального правительства.
Очаг смертельно опасного заболевания обнаружили на территории личного подсобного хозяйства в посёлке Луч.
Неблагополучным пунктом признали территорию, радиус которой составляет 500 метров от границ эпизоотического очага:
посёлок Луч;
село Подклетное;
территорию СНТ Парусное, ограниченную улицами Полевой проезд 1-й, Полевой проезд 2-й, Полевой проезд 3-й, Полевой проезд 4-й, Полевой, урочищем Дубрава;
территорию СНТ имени Мичурина, ограниченную улицами 0-й ряд, 1-й ряд, Садовой, Мичурина, Центральной, Энтузиастов.
На время действия карантина в эпизоотическом очаге запрещается лечение, ввоз и вывоз больных восприимчивых животных, отправка их на убой и снятие шкур. Кроме того, введено ограничение на посещение территории посторонними лицами, за исключением специалистов ветеринарной службы.
В неблагополучном пункте также запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. Помимо этого, ограничен вывоз с его территории восприимчивых животных, за исключением вывоза на убой, а также отлов диких особей для зоопарков.