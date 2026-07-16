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Дом разрушается, но жильцов не расселяют: Бастрыкин взял на контроль дело об аварийном доме в Уфе

Бастрыкин потребовал доклад по делу о 79-летнем аварийном доме в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с домом на улице Петропавловской в Уфе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Жильцы многоквартирного дома на улице Петропавловской пожаловались в социальных сетях на невыносимые условия проживания. Здание 1947 года постройки находится в критическом состоянии: стены и межэтажные перекрытия разрушаются, покрыты трещинами. В 2021 году дом официально признали аварийным, однако с тех пор жильцам так и не предоставили новое благоустроенное жилье. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СК Башкирии Марата Галиханова доклад о ходе расследования и мерах по обеспечению прав жильцов на нормальное жилье.