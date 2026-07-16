Дом разрушается, но жильцов не расселяют: Бастрыкин взял на контроль дело об аварийном доме в Уфе

Жильцы многоквартирного дома на улице Петропавловской пожаловались в социальных сетях на невыносимые условия проживания. Здание 1947 года постройки находится в критическом состоянии: стены и межэтажные перекрытия разрушаются, покрыты трещинами. В 2021 году дом официально признали аварийным, однако с тех пор жильцам так и не предоставили новое благоустроенное жилье. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.