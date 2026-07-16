Топит дома, размыты мосты и дороги. Аномальные ливни заливают Пермский край

Вторую недели Пермский край заливают аномальные ливни. На реках начался паводок, под воду ушло несколько посёлков, потоки воды повредили четыре моста, размывают дороги, людей отправляют в пункты временного размещения. Дожди не прекращаются, за минувшие сутки выпала месячная норма осадков. Больше всего пострадали Пермский, Лысьвенский, Кизеловский и Октябрьский округа.
Пермский округ.
В Перми в ночь на 16 июля 2026 года прошёл сильный дождь. Метеостанция зафиксировала 58 мм осадков. С учётом выпавших 15 июля 18 мм общее количество осадков достигло 76 мм. Это соответствует средней месячной норме для июля, рассказал кандидат географических наук Андрей Шихов. Последний раз такие обильные дожди были 4 июля 2021 года, когда за 12 часов выпало 86 мм.
Утром 16 июля пермяки делились в соцсетях видео и фото затопленных улиц в Перми. Под водой оказались парк Жунёва, улицы Анвара Гатауллина, Свиязева, Петропавловская. Куйбышева. Речка Егошиха затопила экотропу, проложенную в её долине. На Южной дамбе в Перми упавшее дерево перегородило проезд, а на улице Соликамской под упавшим деревом оказалась женщина. Её госпитализировали.
Обильные осадки вызвали резкий подъём уровня воды в реках Пермского округа. По состоянию на 15 июля подтоплены приусадебные участки и жилые дома в посёлках Ферма, Мулянка и деревне Кондратово. Жительница Фролов Светлана пишет в соцсети: «Улица Весенняя. Во время ливня образуется океан около 7 и 9 дома. Передвигаться можно только в болотных сапогах. Воды по колено, маленьким детям вообще по шею».
В посёлке Кукуштан на улице Островского потоки воды разрушили дорогу, сообщает глава администрации Пермского округа Ольга Андрианова. По её словам, жителям, чьи дома оказались в зоне подтопления, предложена эвакуация в пункты временного размещения. Разрушенную дорогу восстановят после отведения воды.
Лысьвенский округ.
В МЧС сообщили, что ведут работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанных с подъёмом уровня воды в реках Лысьвенского и Октябрьского округов.
Село Кын в Лысьвенском округе в июле топило дважды. Если первый раз обошлось лёгким испугом, то во второй раз село отрезало от «большой земли». 10 июля река Москалёвка вышла из берегов и затопила улицы. Потоки воды повредили три моста, размыли дорогу, прервав транспортное сообщение. 21 человек нашёл пристанище в пункте временного размещения.
«Ожидаются сильные ливневые дожди. В случае повышения воды настоятельно рекомендуем покидать дома, взять с собой документы и вещи первой необходимости. В пункте организовано горячее питание, 50 спальных мест», — предупредил накануне жителей Кына глава Лысьвенского округа Александр Пермяков.
Тем временем, в селе Кын возобновили подачу электроэнергии. Специалисты пермского филиала «Россети Урал» установили шесть новых опор ЛЭП. В муниципалитете ведётся восстановление дорог, продолжают дежурить спасатели на лодке и два наряда полиции. Шестой день продолжаются поиски Олеси Косаревой, унесённой с порога дома потоком воды.
Минприроды Пермского края предупредило об оползнях на реке Чусовой. Уровень воды поднялся до критических отметок. Особенно опасно на участке от урочища Журавлик до села Кын включительно. Туристам рекомендуют отказаться от сплавов.
Октябрьский округ.
Власти Октябрьского округа Пермского края сообщили, что приняли дополнительные меры для защиты населения и ввели режим повышенной готовности. Реки Ирень и Тюш подтопили жилые дома в деревнях Атнягузи и Верх-Тюш. Для обеспечения безопасности временно ограничена подача электроэнергии в селе Богородск, располагающегося в зоне подтопления у реки Арий (правый приток Ирени).
«В селе Богородск произошло подтопление двух жилых домов и приусадебных участков. Причиной стал подъём уровня воды в притоке реки Арий ввиду обильных осадков», — рассказал 15 июля глава Октябрьского округа Георгий Поезжаев.
По его словам, вследствие интенсивных дождей были подтоплены мосты, дороги, огороды, строения, в том числе 10 домов. Эвакуированы 24 человека.
Риски подтопления сохраняются. В соседнем Кунгурском округе поисково-спасательная служба проинформировала об уровнях воды в реках. Подъём воды в реке Шаква в районе села Плеханово составил 50 см, в река Сылва и Ирень в районе Кунгура — соответственно и 85 см, в реке Бабка в районе села Моховое — 110 см.
Кизеловский округ.
Кизел испытал на себе самый сильный ливень за последние 100 лет. Потоки воды размыли дороги и обрушили мост в посёлке Южный Коспашский.
«Рядом с местом обвала уже сделали временную объездную дорогу. Сейчас легковые автомобили, машины скорой помощи и транспорт с продуктами питания могут без проблем проезжать в посёлок. Тем не менее, транспортное сообщение пока по-прежнему остается ограниченным», — сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин.
Ситуация в регионе далека от стабилизации. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Пермском крае продлится до конца рабочей недели. Сильные ливни ожидаются в Перми сегодня, 16 июля, в Пермском крае 16 и 17 июля. В пятницу зона осадков будет оттесняться на юго-восток. По предварительному прогнозу, с 19 июля существенно потеплеет до 23−28°С, но без дождей с грозами не обойдётся, предупреждает Пермский ЦГМС.