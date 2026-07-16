Топит дома, размыты мосты и дороги. Аномальные ливни заливают Пермский край

Обильные осадки вызвали резкий подъём уровня воды в реках Пермского округа. По состоянию на 15 июля подтоплены приусадебные участки и жилые дома в посёлках Ферма, Мулянка и деревне Кондратово. Жительница Фролов Светлана пишет в соцсети: «Улица Весенняя. Во время ливня образуется океан около 7 и 9 дома. Передвигаться можно только в болотных сапогах. Воды по колено, маленьким детям вообще по шею».