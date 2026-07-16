В Татарстане осудили водителя, который протащил полицейского на капоте 1,5 км

В Республике Татарстан суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета РТ.
Как установил суд, ночью 28 марта 2026 года в городе Буинске молодой человек, управляя автомобилем без регистрационных знаков в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен экипажем ГИБДД. Когда инспектор потребовал предъявить документы, водитель не подчинился, а вместо этого совершил наезд на одного из полицейских, после чего продолжил движение с сотрудником на капоте.
Правонарушитель протащил инспектора по дороге на высокой скорости более полутора километров. Остановился водитель только после того, как полицейский достал табельное оружие и разбил им лобовое стекло автомобиля. В результате происшествия сотрудник полиции не пострадал, однако действия злоумышленника были квалифицированы как применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.
Суд признал подсудимого виновным по части 2 статьи 318 УК РФ и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.