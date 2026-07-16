В Татарстане осудили водителя, который протащил полицейского на капоте 1,5 км

Как установил суд, ночью 28 марта 2026 года в городе Буинске молодой человек, управляя автомобилем без регистрационных знаков в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен экипажем ГИБДД. Когда инспектор потребовал предъявить документы, водитель не подчинился, а вместо этого совершил наезд на одного из полицейских, после чего продолжил движение с сотрудником на капоте.