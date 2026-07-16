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Полиция начала проверку из-за нудистского пляжа в Нижнем Новгороде

Правоохранители выехали на Гребной канал после жалоб горожан на отдыхающих без одежды и направили туда наружные службы.

Полицейские организовали проверку по факту обустройства нудистского пляжа на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области в ответ на запрос редакции.

На место происшествия уже выезжали сотрудники отдела полиции № 5 городского УМВД. В ведомстве уточнили, что теперь наружные службы полиции специально ориентированы на пресечение и предупреждение правонарушений в этой популярной зоне отдыха.

Ранее мы рассказывали, что летом 2026 года на Гребном канале вновь активизировались любители пляжного отдыха без одежды, что привело к регулярным конфликтам с другими отдыхающими и тренерами детской школы гребли. Юристы напоминают, что официального статуса «нудистский пляж» в российском законодательстве не существует, а за развратные действия в присутствии несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность.