Полиция начала проверку из-за нудистского пляжа в Нижнем Новгороде

Ранее мы рассказывали, что летом 2026 года на Гребном канале вновь активизировались любители пляжного отдыха без одежды, что привело к регулярным конфликтам с другими отдыхающими и тренерами детской школы гребли. Юристы напоминают, что официального статуса «нудистский пляж» в российском законодательстве не существует, а за развратные действия в присутствии несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность.