Полиция начала проверку из-за нудистского пляжа в Нижнем Новгороде

Полицейские организовали проверку по факту обустройства нудистского пляжа на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области в ответ на запрос редакции.
На место происшествия уже выезжали сотрудники отдела полиции № 5 городского УМВД. В ведомстве уточнили, что теперь наружные службы полиции специально ориентированы на пресечение и предупреждение правонарушений в этой популярной зоне отдыха.
Ранее мы рассказывали, что летом 2026 года на Гребном канале вновь активизировались любители пляжного отдыха без одежды, что привело к регулярным конфликтам с другими отдыхающими и тренерами детской школы гребли. Юристы напоминают, что официального статуса «нудистский пляж» в российском законодательстве не существует, а за развратные действия в присутствии несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность.