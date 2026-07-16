Бастрыкин взял на контроль проверку из-за травли девочки в школе Краснодара

В своем видеообращении жительница краевого центра рассказала, что после перевода в новое образовательное учреждение ее дочь регулярно подвергалась противоправным действиям и психологическому давлению со стороны сверстников. Мать школьницы утверждает, что неоднократно пыталась привлечь к проблеме внимание руководства школы, однако администрация учебного заведения проигнорировала ее сигналы и не предприняла никаких мер для защиты ребенка.