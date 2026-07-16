В Красноярском крае мужчина скрыл выезд детей за границу ради пособий

Фигурант подал через портал госуслуг заявление на оформление ежемесячных выплат в связи с рождением и воспитанием детей. По закону такие пособия полагаются только при условии, что дети являются гражданами России и постоянно живут на ее территории. Их отец знал, что дети давно уехали на постоянное место жительства в Таджикистан и обратно не возвращались. Он умышленно умолчал об этом ради получения денег.