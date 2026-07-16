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Под Воронежем столкнулись «Форд Фокус» и «Лада Приора»

Два человека пострадали в ДТП в воронежском райцентре.

Источник: Комсомольская правда

Авария с пострадавшими произошла вечером 15 июля в воронежском Богучаре. На место в 17.34 вызывали сотрудников МЧС.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, на улице Центральной столкнулись «Форд Фокус» и «Лада Приора». Прибывшие спасатели обесточили транспортные средства, отключив аккумуляторные батареи для предотвращения возможного возгорания, и деблокирования пострадавшего.

В аварии травмы получили 24-летний водитель «Лады» и его 17-летняя пассажирка, их госпитализировали в Богучарскую райбольницу.

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